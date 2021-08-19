Талибан объявил о создании Исламского эмирата Афганистан [ Редактировать ]
В четверг, 19 августа, радикальное движение "Талибан" провозгласило Исламский эмират Афганистана. Такое заявление они сделали в День независимости страны.
Талибы использовали это же название во время своего правления в период с 1996 по 2001 год.
Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, движение "не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами".
Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны.
Муджахид отметил, что "Талибан" будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.
Ранее сообщалось, что Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В аеропорту Кабула перебувають до 5 тисяч американських солдатів і військове командування США застерігає талібів від спроб атакувати летовище
Уряд вирішив, що Фінляндія може прийняти 170 осіб з Афганістану - ця квота включає громадян, які працювали на владу
Попри запевнення талібів у мирних намірах, у Джелалабаді розстріляли мітинг, є інформація і про страти військових
Захоплення влади в Афганістані талібами може привести до міграційної кризи в Україні, - про це заявив глава РНБО Олексій Данілов
Після стрімкої зміни влади життя в Афганській столиці поступово повертається на звичні рейки