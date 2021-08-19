В четверг, 19 августа, радикальное движение "Талибан" провозгласило Исламский эмират Афганистана. Такое заявление они сделали в День независимости страны.

Талибы использовали это же название во время своего правления в период с 1996 по 2001 год.

Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, движение "не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами".

Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны.

Муджахид отметил, что "Талибан" будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.

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Ранее сообщалось, что Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан.

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