С конца июля США эвакуировали из Афганистана более 18 тысяч человек Источник: US army

Ряд стран, в томи числе и Украина, предложили принять у себя беженцев из Афганистана, которых относят к группе риска. Об этом на брифинге заявил глава пресс-службы Госдепартамента CIF Нед Прайс.

Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда также сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска. Мы глубоко признательны за оказанную ими поддержку и гордимся тем, что сотрудничаем с ними по поддержке афганского народа.

Еще 12 стран, согласились быть транзитными и временно пустить на свою территорию эвакуированных американцев и беженцев из Афганистана. Это Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан.

В Госдепе сообщили, что за последние 24 часа американские военные эвакуировали из Кабула 5700 человек. С 14 августа США вывезли из страны около 13 тысяч человек, а с конца июля - более 18 тысяч человек.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США готовы помочь покинуть страну 65 тысячам афганцев, которые сотрудничали с американскими военными или дипломатами. Есть риск, что после прихода к власти движения "Талибан" эти люди будут наказаны за помощь властям США, поэтому они имеют право на получение специальной иммиграционной визы.

Напомним, что в субботу, 21 августа, из аэропорта Кабула в Киев вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД с гражданами Украины на борту. Есть ли среди эвакуированных афганцы или граждане других стран - не известно. Это уже второй самолет, который вывозит наших соотечественников из Афганистана.