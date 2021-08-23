Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська дали ексклюзивне інтерв'ю телеканалу "Інтер". У цій розмові підіймались важливі питання. Зокрема, Олена Зеленська розповіла, чи подобається їй виконувати обов'язки першої леді.

"Була ціль зробити так, щоб ця робота сподобалась для того щоб виконувати її ефективно. Потрібно було знайти позитивні моменти у процесах, в яких ти береш участь. І мені за ці два роки вдалось зрозуміти, чим саме я опікуюсь і на яких засадах я стою. Можливо, я просто відчула впевненість, що шлях, який я обрала - правильний", - сказала Олена Зеленська.

Крім того, первша леді пояснила, навіщо проводити саміт перших леді та джентельменів.

"Мета цього саміту об'єдати зусилля перших леді та джентельменів та громадянсього суспільства і експертного середовища для вирішення гуманітарних питань. Перші леді тта джентельмени - це зааглом громадські діячі, за якими слідкують багато людей... Платформ для того, щоб обмінюватись досвідом не так багато. Можливо у нас виникнуть спільні проекти... Це вперше в світі".

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