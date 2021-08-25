Ошибочная вакцинация от коронавируса сделала мужчину "неуязвимым" [ Редактировать ]
В колумбийском городе Кали мужчина получил 7 прививок от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местный телеканал Noticias Caracol.
"Супервакцнированным" пациентом оказался мужчина, возрастом старше 60 лет. Было установлено, что он страдает психическими заболеваниями. В настоящее время власти начали расследование по факту нарушения правил вакцинации.
Отмечается, что мужчина получил прививки препаратами Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen (Johnson&Johnson). Известно, что вследствие большого количества уколов у него не развились никакие побочные эффекты. В связи с инцидентом власти города приняли решение разработать специальный электронный бланк, который должен быть подписан непосредственно на пункте вакцинации.
Читайте также, исследователи Оксфородського университета пришли к выводу, что эффективность вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech снижается быстрее, чем вакцины AstraZeneca. Примерно через четыре-пять месяцев после полной вакцинации любой из вакцин предлагаемая защита является относительно одинаковой.
Кроме того, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока. Эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
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