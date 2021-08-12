Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В связи со стремительным распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", постепенным ростом заболеваемости в Украине и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно больше украинцев, Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции, - 14 дней.

Отмечается, что для принятия этого решения эксперты Минздрава проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и последние исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами.

После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%.

Последнее исследование 3-й фазы в Турции с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней, опубликованное в июле 2021 года, выявило уровень сероконверсии, то есть выработки антител, в 89,7%.

Таки образом, Минздрав рекомендует медикам, которые прививают население, приглашать пациентов на получение второй дозы вакцины CoronaVac через 14 дней после первой. К тому же сами пациенты тоже могут просить сделать вторую прививку через этот интервал.

Напомним, что для борьбы с более заразным штаммом "Дельта" COVID-19 может понадобиться новая вакцина, поскольку существующие недостаточно эффективны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование британских ученых.

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