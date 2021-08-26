Звезда фильмов "Чародеи" и "Обыкновенное чудо" ушла в монастырь [ Редактировать ]
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Звезда фильмов "Чародеи", "Соломенная шляпка" и "Обыкновенное чудо" Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила в своем Telegram-канале актриса Мария Шукшина и опубликовала народной артистки РСФСР в храме.
Сын актрисы Дмитрий Рощин служит настоятелем храма, у него семеро детей. Он рассказал, что мать ушла в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, или же Зосимова пустынь. Он расположен в поселении Новофедоровское в составе Троицкого административного округа Москвы.
Екатерина Васильева и ее сын Дмитрий Рощин
В 1993 году Екатерина Васильева уже порывала с мирской жизнью, став послушницей в Толгском монастыре. Позже начала служить казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Однако спустя три года она вернулась на сцену.
Екатерина Васильева - советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, сыгравшая в более чем 200 картинах. Наиболее известна по ролям в фильмах "Чародеи", "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Экипаж", "Обыкновенное чудо", а также в сериалах "Королева Марго" и "Графиня де Монсоро". Gараллельно с карьерой в кинематографе служила в Московском драматическом театре имени Ермоловой, а также в "Современнике" и МХАТ.
Васильевой 76 лет, она дважды состояла в браке. Первым супругом актрисы был режиссер Сергей Соловьев, вторым - сценарист Михаил Рощин.
Напомним, что недавно в России умерла звезда фильма "Москва слезам не верит" и сериала "Папины дочки".
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