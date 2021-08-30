"Нафтогаз" повысил цены на газ на сентябрь [ Редактировать ]
На сентябрь "Нафтогаз" повысил цены на газ на 22 копейки - до 11,78 гривен за кубометр (с НДС, без доставки). Об этом сообщается на сайте компании.
Тарифы повышены для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды" - это почти 500 тысяч домохозяйств.
Годовой тариф "Нафтогаза" для населения остается на уровне 7,96 гривен за кубометр.
Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" повысил тариф на август.
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