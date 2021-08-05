Цены на газ: "Нафтогаз" повысил тариф на август [ Редактировать ]
На август "Нафтогаз" повысил тарифы на газ. Об этом сообщается на сайте компании.
Таким образом, на 73 копейки до 11,78 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). "Нафтогаз" является поставщиком "последней надежды", услуги которого получают более 600 тысяч клиентов.
Компания обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.
До мая 2022 года в Украине действует годовой тариф на газ в размере 7,96 гривен за кубометр
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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