В Австралии акула растерзала серфера [ Редактировать ]
В Австралии вблизи Изумрудного пляжа произошло нападение акулы на серфингиста. В результате нападения 20-летний мужчина погиб.
Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположен в 550 километрах от Сиднея. Предварительно, акула укусила серфингиста за руку.
"Несмотря на все усилия прохожих, парамедиков и других служб экстренной помощи, пациент, к сожалению, скончался на месте происшествия", - сообщила служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.
После нападения акулы Изумрудный пляж решили закрыть.
Как сообщали "Подробности", в октябре 2020 года во время отдыха в Египте акула напала на семью украинцев. У 12-летнего мальчика была так сильно повреждена рука, что ее пришлось ампутировать.
по теме
Новый фонтан находится на Арсенальной площади
В Киевской области на железнодорожном переезде станции Тарасовка электропоезд сбил подростка
Сердечный приступ происходит , когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно сгустком крови
По предварительным данным, взорвалась страйкбольная граната
В Виннице во время праздничной линейки в школе стало плохо 71-летнему мужчине