На Красном море близи иорданского курорта Акаба акула напала на парашютиста. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 25 июня. 37-летний житель Иордании летал в тандеме с другом в Акабском заливе.

Мужчина парил над поверхностью моря, когда из воды выпрыгнула акула и ухватила его за ногу.

В результате нападения мужчина потерял заднюю часть стопы, острые зубы морской хищницы разорвали сухожилия и мышцы и поломали несколько костей. Атака акулы попала на видео.

Пострадавшего срочно доставили в военный госпиталь принца Хашема в Акабе, где ему провели операцию на правой ноге. Его состояние его оценивается как стабильное.

Морские биологи признают, что в Красном море водится много разных видов акул, но в районе, где произошло нападение их встречают очень редко.

Как сообщали "Подробности", в октябре 2020 года во время отдыха в Египте акула напала на семью украинцев. У 12-летнего мальчика была так сильно повреждена рука, что ее пришлось ампутировать.