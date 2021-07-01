На Красном море акула выпрыгнула из воды и откусила парашютисту пятку (видео) [ Редактировать ]
Источник: TopGlobus.ru
На Красном море близи иорданского курорта Акаба акула напала на парашютиста. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел 25 июня. 37-летний житель Иордании летал в тандеме с другом в Акабском заливе.
Мужчина парил над поверхностью моря, когда из воды выпрыгнула акула и ухватила его за ногу.
В результате нападения мужчина потерял заднюю часть стопы, острые зубы морской хищницы разорвали сухожилия и мышцы и поломали несколько костей. Атака акулы попала на видео.
Пострадавшего срочно доставили в военный госпиталь принца Хашема в Акабе, где ему провели операцию на правой ноге. Его состояние его оценивается как стабильное.
Морские биологи признают, что в Красном море водится много разных видов акул, но в районе, где произошло нападение их встречают очень редко.
Как сообщали "Подробности", в октябре 2020 года во время отдыха в Египте акула напала на семью украинцев. У 12-летнего мальчика была так сильно повреждена рука, что ее пришлось ампутировать.
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