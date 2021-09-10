В стране Центральной Африки выпал снег [ Редактировать ]
В Камеруне (Центральная Африка) сегодня, 10 сентября, выпал снег. Осадки в виде снега зафиксировали в районе Верхний Нкам. Об этом сообщает CRTVweb.
В экваториальной стране, кроме снега, пронесся сильный град, который повредил кровли домов и засыпал поля.
Непогода также наделала проблем на дорогах. На некоторых трассах движение автомобилей остановилось.
В Камеруне считают, что снег и град являются следствием изменений климата.
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