В Камеруне (Центральная Африка) сегодня, 10 сентября, выпал снег. Осадки в виде снега зафиксировали в районе Верхний Нкам. Об этом сообщает CRTVweb.

В экваториальной стране, кроме снега, пронесся сильный град, который повредил кровли домов и засыпал поля.

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Непогода также наделала проблем на дорогах. На некоторых трассах движение автомобилей остановилось.

В Камеруне считают, что снег и град являются следствием изменений климата.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

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