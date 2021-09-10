В октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег. Об этом рассказывает народный синоптик Леонид Горбань.

Так, он отмечает, что уже в конце сентября погода заметно ухудшится. Поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

В середине месяца, прогнозирует синоптик, возможны даже заморозки. Не улучшится ситуация и третьей декаде месяца, которая принесет нам дожди и стужу.

Климатолог Вазира Мартазинова дает похожий прогноз. Она также предупреждает о том, что в середине осени следует ожидать не только заморозков, но и первого снега.

Правда, по ее словам, в первой декаде октября температура воздуха еще будет держаться в районе +15 градусов. Но затем в страну ворвется резкое похолодание, которое принесет ночную температуру до +3 и дневную до +5...+7. Первый снег климатолог прогнозирует во второй половине месяца.

Но это будет снег с дождем.

Некоторые погодные сайты, в частности, ресурс Meteo.ua, обещают мокрый снег уже, например, 7 октября.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.