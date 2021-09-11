Под Одессой в туалете райотдела полиции умер ограбленный мужчина [ Редактировать ]
Источник: krmisto.gov.ua
В Одесской области мужчина умер прямо в полицейском участке, куда пришел писать заявление, об ограблении. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Трагедия произошла в субботу, 11 сентября, около 15:00. В Одесское районное управление полиции №2 в Черноморске пришел 39-летний мужчина. Вместе с ним пришли из местного супермаркета сотрудники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька. Потерпевший попросился в уборную.
Через несколько минут в туалете его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. Они сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.
В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу. Показания полицейских проверяют сотрудники внутренней безопасности.
"Подробности" сообщали, что в апреле 2021 года в Хмельницкой области 25-летний мужчина умер во время задержания сотрудниками полиции.
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