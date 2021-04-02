В Хмельницкой области 25-летний мужчина умер во время задержания сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Трагедия произошла вечером 31 марта в городе Староконстантинов. Полицейские остановили мужчину для проверки пакета, который тот получил в почтовом отделении. Тот бросил посылку и попытался убежать, а когда его задержали, стал жаловаться на плохое самочувствие.

Сотрудники полиции пытались оказать ему первую медицинскую помощь, а прохожие вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков. По предварительной информации, смерть наступила в результате остановки сердца.

В ГБР квалифицировали ситуацию как превышение служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Если вину стражей порядка докажут, то им грозит до 10 лет лишения свободы. Что находилось в злополучном пакете в ГБР не сообщают, его содержимое отправили на экспертизу.

Напомним, что в конце марта в столичном метрополитене полицейский спас жизнь пассажиру, у которого случился сердечный приступ. Коп оперативно среагировал на экстренную ситуацию и запустил "моторчик" мужчины с помощью дефибриллятора.