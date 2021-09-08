В курортном городке Затока произошел пожар на базе отдыха "Феличита". Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, увидели, что огонь охватил 4 домика отдыха, при этом пламя могло распространиться на другие дома. Возгорание охватило площадь в 120 квадратных метров. В настоящее время причина инцидента устанавливается правоохранителями.

Отмечается, что, к счастью, в результате пожара, никто не пострадал и не погиб. Известно, что на базе отдыха в момент возгорания находились 25 сотрудников, которых оперативно эвакуировали из опасного места еще до приезда расчетов ГСЧС.

Фото: ГСЧС

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Кроме того, в столичном районе Позняки произошло возгорание в частном жилом доме. Свидетели происшествия заявляют, что во время пожара были слышны взрывы, чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Внешней.

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