Хорватська компанія Tehnix інвестувала будівництво на Житомирщині найбільшого в Україні заводу з переробки твердих побутових відходів.

20 вересня об 11 годині у м. Житомир відбудеться закладання капсули на місці будівництва сміттєпереробного заводу, який, після запуску потужностей у грудні поточного року, стане одним з найбільших підприємств такого типу у країні.

Ця подія – це 10 млн євро інвестицій та 200 робочих місць для громади. З моменту укладання інвестиційної угоди вже сплачено 4 млн грн у місцевий бюджет.

Проектна потужність заводу передбачає переробку близько 85 тис. тон сміття у рік та включає в себе цех для компостування (виготовлення добрив), лінію для сортування за фракціями (скло, пластик та інше), переробку гілля та інших видів негабаритного сміття, а також виробництво палива для ТЕС та цементних заводів.

Технологія глибокої переробки, за якою працюватиме завод, передбачає утилізацію 90% відходів, є абсолютно безпечною для екології та не передбачає викидів у навколишнє середовище, має власну систему очищення стічних і каналізаційних вод.

У заході візьмуть участь представники інвестора, а також керівництво міста та області.