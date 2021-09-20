Названы главные недостатки большого наследства [ Редактировать ]
Источник: НБУ
67% американских миллионеров бояться оставлять свое состояние своим детям и родственникам. Об этом свидетельствует опрос консалтинговой компании The Motley Fool среди двух тысяч взрослых американцев с капиталом не менее $1 млн.
Главный страх связан с тем, то наследники используют доставшиеся им богатство его безответственно (59%).
На втором месте - опасение, что семьи не смогут управлять большим наследством (57%). Примерно столько же полагают, что наследники могут облениться (56%), а также опасаются внимания, которое привлечет к их наследникам богатство (55%).
68% опрошенных намерены выдвинуть своим наследникам ряд условий, лишь выполнив которые они смогут распоряжаться деньгами. Например, человек должен отучиться в университете, получить ученую степень или жениться.
Больше половины опрошенных считают, что наследство лучше не оставлять родственникам, а использовать в других целях, например, отдать на благотворительность (56%). Твердо намерены отдать часть своего капитала на благотворительность треть американских миллионеров.
Наследство размером более $1 млн составляют только 2%, но на них приходится 40% всех денег, распределяемых по наследству.
Напомним, что журнал Forbes назвал богатейших наследников России.
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