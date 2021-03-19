Сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали 19-летнего киевлянина, который скрывался от правоохранителей после совершения убийства. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Молодой человек совершил убийство 16 марта в селе Гнедин Бориспольского района. Утром около 10:00 он проник в один из частных домов, и несмотря на то, что в доме находились женщина и дети, жестоко убил его 47-летнего хозяина, нанеся ему около 25 ножевых ранений.

Следователи выяснили, что преступление было спланировано заранее вместе с сыном убитого - ровесником убийцы. Сын набросал киллеру план дома и обозначил местоположение всех членов семьи.

После смерти отца парень хотел получить его наследство. Часть полученных денег он планировал заплатить исполнителю за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Убийцу задержали в Броварском районе Киевской области. Он пережидал на даче, пока уляжется шумиха вокруг убийства.

Полицейские задержали обоих мужчин и открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что подозреваемый сознался в убийство 7-летней Марии Борисовой под Херсоном. Экспертиза ДНК подтвердила его вину.