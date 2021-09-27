Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Испанией. Документ предусматривает сотрудничество и взаимную помощь в таможенных делах между странами.

Соглашение было заключено еще в сентябре прошлого года в Мадриде.

"Утвердить соглашение между Украиной и Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, учиненное 10 сентября 2020 года в Мадриде", - говорится в указе украинского президента.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.