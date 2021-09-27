Украина утвердила важное соглашение с Испанией [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Испанией. Документ предусматривает сотрудничество и взаимную помощь в таможенных делах между странами.
Соглашение было заключено еще в сентябре прошлого года в Мадриде.
"Утвердить соглашение между Украиной и Королевством Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, учиненное 10 сентября 2020 года в Мадриде", - говорится в указе украинского президента.
Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.
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