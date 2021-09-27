Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ 27 сентября подписал глава государства.

Своим указом Владимир Зеленский ввел в состав Нацсовета по инвестициям:

первого вице-премьер-министра Алексея Любченко;

министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова;

замглавы Офиса президента и заместителя секретаря СНБО Юлия Свириденко.

Кроме того, по согласованию, в состав Национального совета включены:

главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании PGNiG S.A. в Украине Иренеуш Дерек;

президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;

глава совета директоров холдинга VEON Limited Геннадий Газин (Нидерланды);

вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Своим указом президент вывел из состава Нацсовета по инвестициям Игоря Петрашко, Владислава Криклия, Суму Чакрабарти и Юлию Ковалив.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.

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