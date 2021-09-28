Представитель Афганистана отказался выступать на Генассамблее ООН [ Редактировать ]
Представитель Афганистана отказался выступать на Генассамблее ООН. Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исаксай, назначенный предыдущим правительством, по графику должен был выступить в понедельник.
Однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, его выступление было отменено.
"Это не меняет того факта, что представителем Афганистана остается именно он", - уточнил Дюжаррик.
Постпред Афганистана намеревался выступить на Генассамблее с критикой талибов.
"Мы получили информацию о том, что государство-член (Афганистан) отказалось от участия в общих дебатах, которые были запланированы", - сообщила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Моника Грейли.
Как сообщали "Подробности", с приходом к власти в Афганистане талибы устроили настоящую охоту за местными проститутками. Представительницы древнейшей профессии подвергаются групповым изнасилованиям перед тем, как их обезглавят, забьют камнями или повесят.
Напомним, что вечером 23 сентября в Украину прибыл очередной рейс с эвакуированными из Афганистана.
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