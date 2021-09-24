Министерство иностранных дел Украины располагает информацией о еще около 100 украинцах на территории захваченного талибами Афганистана. Эти граждане желают уехать из Афганистана в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Украинская сторона постоянно поддерживает связь с гражданами, которые хотят эвакуироваться.

"Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях",- пояснил представитель министерства.

Как сообщали "Подробности", с приходом к власти в Афганистане талибы устроили настоящую охоту за местными проститутками. Представительницы древнейшей профессии подвергаются групповым изнасилованиям перед тем, как их обезглавят, забьют камнями или повесят.

Напомним, что вечером 23 сентября в Украину прибыл очередной рейс с эвакуированными из Афганистана.