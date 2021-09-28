В российском Пермском крае на два автомобиля рухнул пешеходный мост, вследствие чего погибли люди. Об этом сообщает Управление МЧС в регионе.

Жуткий инцидент произошел рано утром на 50-м километре автодороги Р-252 "Пермь - Екатеринбург" вблизи поселка Кукуштана. Вследствие инцидента пострадали самосвал МАN и Газель. В результате инцидента погибли водители обоих транспортных средств.

Водитель грузовика MAN не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Вследствие чего произошло ее падение на MAN и двигавшуюся во встречном направлении Газель.

Отмечается, что в настоящее время место трагедии перекрыто и работают полицейские, а также сотрудники спасательных служб, которые занимаются ликвидацией последствий аварии.

Фото: МЧС

Читайте также, в немецком городе Зельце обрушился пешеходный мост. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал, в июле 2020 года на месте рухнувшего пешеходного моста находился старый переход, который был снесен.

Кроме того, в румынском городе Плоешти пешеходный мост обрушился на железнодорожные пути и заблокировал движение. Вследствие обрушения 15 метрового моста было заблокировано на несколько часов железнодорожное сообщение между Бухарестом и Молдовой.

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