В немецком городе Зельце обрушился пешеходный мост. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, в результате обрушения моста два человека оказались зажатыми его опорами. Одного из них спасти не удалось - он скончался. Второго спасатели сумели освободить - он на вертолете был отправлен в больницу.

Представитель полиции Ганновера Майкл Бертрам сообщил, что на место происшествия направлено большое количество спасателей и правоохранителей.

"Также приземлился спасательный вертолет скорой помощи", - уточнил он.

Издание отмечает, что в июле 2020 года на месте рухнувшего пешеходного моста находился старый переход, который был снесен. Строительство нового моста закончено не было. Как там оказались люди, и идет ли речь о рабочих - не сообщается.

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