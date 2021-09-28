Во французском городе Лион студента, который напал на президента Франции Эммануэля Макрона отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает телеканал BFM.

Запрос на специальную экспертизу дала прокуратуре города. В настоящее время молодому человеку требуется принудительная госпитализация.

По запросу прокуратуры Лиона мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не отдает отчет в своих действиях, и ему требуется принудительная госпитализация.

Напомним, во французском городе Лион на президента страны Эммануэля Макрона совершили "нападение" с помощью предмета, похожего на яйцо. Предмет, который попал в главу государства, отскочил от его пиджака, после чего служба безопасности арестовала молодого человека.

Кроме того, президенту Франции Эммануэлю Макрону во время поездки по стране дали пощечину. После инцидента стало известно об аресте двух человек. Инцидент произошел во время его поездки в департамент Дром, где Макрон планировал обсудить нехватку рабочей силы с представителями ресторанного бизнеса.

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