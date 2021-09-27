Во французском городе Лион на президента страны Эммануэля Макрона совершили "нападение" с помощью предмета, похожего на яйцо. Об этом сообщает новостное агенство Lyon Mag.

Предмет, который попал в главу государства, отскочил от его пиджака, после чего служба безопасности арестовала молодого человека, который бросил предмет, а также выкрикнул фразу "Да здравствует революция!".

Отмечается, что неизвестным предметом оказалось все-таки яйцо, однако оно очень твердое, так как не разбилось. Известно, что Эммануэль Макрон попросил СМИ взять интервью у двадцатилетнего мужчины, чтобы понять его мотивы.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

Читайте также, президенту Франции Эммануэлю Макрону во время поездки по стране дали пощечину. После инцидента стало известно об аресте двух человек. Инцидент произошел во время его поездки в департамент Дром, где Макрон планировал обсудить нехватку рабочей силы с представителями ресторанного бизнеса.

Кроме того, мужчина, который дал пощечину президенту Франции Эмануэлю Макрону, приговорили к тюремному заключению. Он получил 18 месяцев с 14-месячной отсрочкой, подозреваемый, приближенный к движению "желтых жилетов" и разделяющий ультраправые мнения, пояснил, что "действовал инстинктивно".

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