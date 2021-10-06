Российская певица Анжелика Варум отказалась от посещения оккупированного Крыма из-за того, что имеет родственников в Украине, и хочет время от времени их навещать. Об этом она рассказала в интервью Youtube-каналу "А поговорить?".

У меня нет возможности... Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, 96 лет - ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю.

Звезда эстрады назвала нынешние отношения между Россией и Украиной "сумасшедшим домом" и заявила .что считает россиян и украинцев "похожими и родными" народами.

Жена Леонида Агутина добавила, что споры об отношениях двух стран вызывают у нее протест, поскольку ее предки были разных национальностей, в том числе среди них были украинцы и поляки.

Ранее "Подробности" писали о том, что Варум и Агутин показали дочь, которая проживает в США.