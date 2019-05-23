Звездная пара Варум и Агутин отправились в романтическое путешествие в Венецию. Именно там 19 лет назад они сыграли свадьбу, и сейчас впервые вернулись в город любви накануне 20-летней годовщины.

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Беззаботные и счастливые они наслаждаются красотой города, катаются на гондоле и, конечно же, не забывают радовать поклонников семейными фото. 26 мая Анжелике исполнится 50 лет. В преддверии юбилея 50-летний муж увез ее в особое для пары место. Это город любви - Венеция. Именно здесь 19 лет назад Варум и Агутин сыграли свадьбу. Этому предшествовал трехлетний роман.

"Самая красивая пара. И сейчас, и 20 лет назад! Оставайтесь всегда такими счастливыми! Радость для наших сердец...", - пишут фанаты.

Ранее сообщалось, что Влад Яма трогательно признался в любви жене, а также что Настя Каменских сделала откровенное признание.