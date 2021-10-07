Президент Перу отправил правительство в отставку [ Редактировать ]
Президент Перу Педро Кастильо отправил правительство в отставку. Как он пояснил, данное решение принято в интересах "повышение управляемости" и с целью сохранения "равновесия между властью". Об этом пишет El Comercio.
"Сегодня принята отставка председателя Совета министров Гидо Бельидо Угарте, которому я благодарю за службу государству. Сообщаю, что новый кабинет министров примет присягу в четверг", - сказал перуанский лидер в обращении к нации.
Он также призвал политические силы страны отказаться от идеологических разногласий в пользу интересов государства.
Кастильо вступил в должность главы государства в конце июля, победив с минимальным преимуществом в ходе второго тура президентских выборов Кейко Фухимори - дочь бывшего диктатора Альберто Фухимори. Состав правительства Кастильо был утвержден парламентом в конце августа.
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