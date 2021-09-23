У Перу знайшли древнє поховання: вісім обгорнутих тканиною тіл [ Редактировать ]
Знахідка віком 800 років трапилася будівельникам у Перу. Майстри прокладали газогін у місті Чілка, коли натрапили на давнє поховання: вісім тіл, загорнутих у тканину. На місце прибули археологи, які виявили поруч з муміями їжу та духові інструменти, серед них - флейту.
Усе передадуть історикам. Це не перша знахідка доіспанського періоду в місті. Перуанське законодавство навіть зобов'язує компанії, які ведуть землекопні роботи, вдаватися до послуг археологів.
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Майстри прокладали газогін у місті Чілка, коли натрапили на давнє поховання: вісім тіл, загорнутих у тканину.
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