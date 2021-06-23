В Перу на центральном побережье произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает агентство ABC News.

Подземные толчки особенно чувствовались в столице страны Лиме. Часть трассы, которая проходит через тихоокеанское побережье засыпало камнями, однако серьезного урона это не нанесло. Жители столицы в панике покидали свои дома и выбегали на улицу.

Отмечается, что подземные толчки не нанесли значительного ущерба городу и его инфраструктуре. Известно, что в Перу часто происходят землетрясения, страна расположена в так называемом огненном кольце Тихого океана.

Читайте также, Тайвань всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Сравнительно сильные толчки ощущались сразу в нескольких регионах Тайваня, власти пока не озвучивают данные о наличии пострадавших и разрушениях, очаг залегал на глубине около 15 километров неподалеку от города Хуалянь.

Кроме того, за сутки на Филиппинах было зарегистрировано 212 подземных толчков в связи с начавшейся активностью вулкана Тааль, который является самым мощным в Юго-Восточной Азии, 168 землетрясений имели продолжительность от 1 до 20 минут.

Ранее мы писали, что в японской префектуре Фукусима зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 5,2. этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек.

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