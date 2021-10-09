В Киеве вечером в субботу, 9 октября, около 21:00 столкнулись маршрутка №322 Киев-Бровары и легковушка. Авария произошла на Броварском проспекте возле метро Лесная.

Telegram-каналы dtp.kiev.ua и "Киев оперативный" опубликовали фото и видео с места аварии.

По словам очевидцев, звук удара был слышен аж на метро Черниговская. На место ДТП прибыли спасатели, медики и полиция.

"Предварительно, водитель автобуса трезв, пассажиры получили ушибы, один мужчина с переломом ноги. Легковой автомобиль разбит полностью, два человека из легковушки погибли. На месте аварии работают спасатели, много карет скорой помощи, полиция перекрыла часть дороги, объезд по встречной полосе", - говорится в сообщении.

В сети появилось видео, которое показывает, что именно стало причиной аварии. Как видно на кадрах, маршрутный автобус влетел легковой автомобиль. После удара маршрутка врезалась в столб и перевернулась на бок.

Ранее сообщали, что в Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за этого задерживаются ряд рейсов. Сейчас движение у места аварии восстановлено по четному пути, расследованием инцидента занимаются правоохранители.

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