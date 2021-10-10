В Украине произошла серия вспышек опасных болезней: кто в зоне риска [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Тернополе в зооуголке гидропарка "Топильче" зафиксирован случай заражения сибирской язвой - там от нее погиб пони. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
На месте происшествия введен карантин, на территории зооуголка провели дезинфекцию, место, где жил и гулял пони, обожгли огнем. Всех контактных животных вакцинировали от сибирской язвы, а работникам зооуголка назначили курс антибиотиков. И за людьми, и животными установлено наблюдение.
Местных жителей призвали прекратить кормить с рук животных и не выгуливать собак рядом с зооуголком. Специалисты берут пробы воды и почвы на наличие спор сибирской язвы.
Сибирская язва - опасное инфекционное заболевание, которым человек заражается от больного животного (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи). Инфекция не передается от человека к человеку.
На Волыни в селе Мирин Ковельского района бешенством заразился бычок, сообщает Госпотребслужба.
Скотину выпасали на привязи в 1,5 км от села Мирин, в урочище "Струга". Теленок отказался от пищи и воды, началось слюноотделение. На следующий день стал вести себя агрессивно, а через день умер.
В зоне радиусом 5 км от села введен карантин, проводится вакцинация животных.
Напомним, что в Ривненской области произошла вспышка полиомиелита. Заболели непривитые дети из многодетной семьи. До этого Украина сталкивалась с опасным инфекционным заболеванием шесть лет назад на Закарпатье.
Вирус полиомиелита поражает нервную систему и приводит к параличу и даже смерти.
"Подробности" сообщали, что в Украине от дифтерии, полиомиелита и столбняка привиты меньше половины детей.
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