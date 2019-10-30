Под Тернополем ребенок попал в больницу с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщает "Укринформ".

"Накануне в одном из центральных районов области у ребенка обнаружено заболевание с предварительным диагнозом сибирская язва. Болезнь кожной формы, со средой тяжестью течения. Ребенок находится под наблюдением врачей", - сказала Чайчук по телефону.

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По ее словам, окончательный диагноз будет обнародован после проведения соответствующих исследований, материалы для которых отправлены в Киев.

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