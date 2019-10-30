Под Тернополем у ребенка заподозрили сибирскую язву [ Редактировать ]
Под Тернополем ребенок попал в больницу с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщает "Укринформ".
"Накануне в одном из центральных районов области у ребенка обнаружено заболевание с предварительным диагнозом сибирская язва. Болезнь кожной формы, со средой тяжестью течения. Ребенок находится под наблюдением врачей", - сказала Чайчук по телефону.
По ее словам, окончательный диагноз будет обнародован после проведения соответствующих исследований, материалы для которых отправлены в Киев.
Раньше сообщалось о том, что под Киевом задержали патрульного-коррупционера. А также в Днепре разгорелся коррупционный скандал
по теме
20-летняя роженица выбросила ребенка из окна
Под Киевом мать выбросила младенца из окна
"Смерть никто не остановит": парня поймали на детской площадке
В Киеве задержали молодого парня
Тина Кароль удивила поклонников подросшим сыном
Известная украинская певица Тина Кароль показала своего сына
Под Одессой четверо детей заболели гепатитом
В Одесской области в селе Василевка Беляевского района четверо детей заболели гепатитом А
Под Киевом горе-мать выбросила ребенка в кусты
Во вторник, 29 октября, в Киевской области в Белой Церкви произошла трагедия