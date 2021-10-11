В России считают бессмысленными контакты с Украиной [ Редактировать ]
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает бессмысленными контакты с руководством Украины. Украинцев в России назвали невежественными и необязательными людьми. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По его словам, Зеленский "вынужден бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами, мусульманской частью населения, умеренными аполитичными украинцами, русскими и представителями других этносов". Медведев считает, что из-за этого президенту Украины якобы тяжело.
Говоря об отношениях Москвы и Киева, Медведев указывает на вредность контактов с нынешними руководителями Украины.
"Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", - заявил он.
Он предложил дождаться появления в Украине "вменяемого руководства", которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны.
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