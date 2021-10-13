Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом ничего не угрожает. Он также отметил, что все заявления об угрозах интеграции Украины не имеют никаких перспектив.

"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (саммит Украина-ЕС - ред.). Никаких публичных или не публичных разговоров о каких-либо угрозах безвиза, о любых провалах политики Европейского союза в Украине", - сказал Кулеба.

Он отметил, что это есть убедительным свидетельством того, что фейки отдельных политических сил, или демотивирующие политические заявления, что отношения между Украиной и ЕС находятся в кризисе, - не имеют перспективы.

"Безвизу Украины и нашей интеграции в ЕС ничего не угрожает", - резюмировал Кулеба.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат. Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.