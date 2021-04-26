Зеленський хоче бачити у Нормандському форматі США, Канаду та Британію [ Редактировать ]
Володимир Зеленський закликав розширити нормандський формат і змінити Мінський процес. Про це український президент заявив в інтерв'ю Financial Times. На переконання Зеленського, Мінський формат потрібно змінити або замінити зовсім. А до нормандської групи долучити ще три країни: США, Канаду та Велику Британію.
Також у інтерв'ю Зеленський зазначив, що не має наміру спілкуватися з лідерами самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Президент України також зазначив, що попри відведення російських військ від кордонів України, постійна загроза з боку Росі, все одно, залишається.
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