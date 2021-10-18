На территории Украины за первые 6 месяцев 2021 года зарегистрировали 130 фактов торговли людьми. При этом в суд направили 100 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Наибольшее количество случаев было связанно с преступной деятельностью, на "втором" месте идет трудовая эксплуатация, а на третьем - сексуальная эксплуатация. В МВД призвали граждан, которые имеют сведения о совершении такого рода преступлений, незамедлительно обращаться к правоохранителям.

Прошу всех, кто попал в ситуацию торговли людьми, или тех, кому это известно – не молчите! Призываю вас – обращайтесь за помощью. И не забывайте, что вы не только защищаете себя, но и помогаете принять меры для предупреждения таких преступлений и привлечения к ответственности злоумышленников.

Отмечается, что торговля людьми в Уголовно-процессуальном Кодексе Украины квалифицируется как особо тяжкое преступление и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

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Кроме того, в Днепропетровской области полиция освободила из трудового рабства 60 человек. Людей насильно заставляли работать на фермере, а жить им приходилось в бараках, которым по комфорту далеко до тюремных, правоохранители задержали трех злоумышленников, причастных к созданию "адской фермы".

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