Под Днепром освободили из рабства 60 человек Источник: МВД Украины

В Днепропетровской области полиция освободила из трудового рабства 60 человек. Людей насильно заставляли работать на фермере, а жить им приходилось в бараках, которым по комфорту далеко до тюремных. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Людей за бесправный скот держали фермеры из Петриковского и Магдалиновского района Днепропетровской области, в собственности которых было 500 гектаров земли, где выращивали овощи.

Людей заманивали на фермы обещанием хорошей зарплатой, а на деле селили в холодные бараки и платили лишь малую часть обещанных денег.

Правоохранители задержали трех злоумышленников, причастных к созданию "адской фермы" - ими оказались местные жители 64, 50 и 40 лет.

19 сентября в их домах и на фермах прошли обыски с участием полицейских управления уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Правоохранители изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля.

На момент следственных мероприятий в бараках находились 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации.

Против "фермеров", богатеющих на страданиях своих "батраков", возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 149 УКУ - "торговля людьми". Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в села Вербаев Луцкого района Волынской области полиция освободила из трудового рабства трех мужчин.