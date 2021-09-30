Сотрудники Службы Безопасности Украины в Николаевской области разоблачили международную банду, которая занималась вербовкой украинских моряков для работы на кораблях, которые занимались доставкой нелегальных мигрантов из Средней Азии и Евросоюза.

Незаконная схема была организована гражданином Украины, а также его турецким сообщником. В ходе следствия стало известно, что "жертвами" группировки преимущественно становились жители южных регионов страны, которые до этого испытывали проблемы с разрешительными документами моряка.

Организатор-иностранец за одного завербованного моряка платил своему украинскому "партнеру" $ 7 тыс. Из них $ 3 тыс. - аванс моряку, а остальные распределялась между организатором-гражданином Украины и "вербовщиками.

Отмечается, что за подобные преступления в государствах-членах Евросоюза предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, в связи с чем большая часть мореплавателей получила вместо оплаты большие сроки. Известно, что сотрудники СБУ успели остановить двух завербованных лиц почти перед трапом самолета после прохожденя таможенного контроля.

Читайте также, в Днепропетровской области полиция освободила из трудового рабства 60 человек. Людей насильно заставляли работать на фермере, а жить им приходилось в бараках, которым по комфорту далеко до тюремных. Людей заманивали на фермы обещанием хорошей зарплатой.

Кроме того, в села Вербаев Луцкого района Волынской области полиция наведалась в гости к женщине, которая фактически удерживала в рабстве троих мужчин. Полиция подозревает, что пострадавших было гораздо больше и пытается выяснить их личности и куда они подевались.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.