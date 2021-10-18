На автовокзале в городе Ривне во время массовой драки произошла попытка угона маршрутки с пассажирами. Об этом сообщает местное издание "Ривне вечернее".

В Управлении патрульной полиции города рассказали, что им поступило сообщение об ограблении мужчины, в результате чего и началась массовая драка.

Неизвестные отобрали у мужчины куртку, в которой был мобильный телефон, 100 евро и 600 гривен. Когда патрульные прибыли на автовокзал, там уже дрались между собой мужчины. Их было восемь.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия правоохранители задержали одного из участников инцидента. При этом несколько мужчин, находясь в нетрезвом состоянии, пытались похитить маршрутное транспортное средство, в котором находились пассажиры, однако парвоохранители успели остановить злоумышленника. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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