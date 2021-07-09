В ночь на пятницу, 9 июля, в Николаеве возле одного из магазинов на проспекте Мира произошла массовая драка со стрельбой. В результате шесть человек были задержаны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

С места происшествия полицейские доставили в участок шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, изъяли два предмета.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК.

Ранее сообщалось, что во Львовской области конфликт на дороге перерос в стрельбу. В результате происшествия пострадал один человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.