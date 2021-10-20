В "Дие" произошел сбой: что случилось [ Редактировать ]
В среду, 20 октября, в работе онлайн-сервиса государственных услуг для граждан "Дия" произошел сбой. Возникает проблема с входом в один из разделов.
В частности, пользователи не могут войти в раздел "Дия. Услуги", при его загрузке отображается сообщение: "К сожалению, произошла ошибка".
Отметим, что именно через этот раздел граждане могут сгенерировать COVID-сертификаты.
Однако, несмотря на сбой, украинцы которые уже сгенерировали данные сертификаты, могут воспользоваться ими в приложении.
Читайте также, в мобильном приложении "Дия" стали доступны "желтые" коронавирусные сертификаты. Получить его могут те, кто прошел вакцинацию первой дозой от коронавируса, "желтый" COVID-сертификат будет действовать 120 дней или до получения второй дозы прививки.
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