В "Дия" появились "желтые" сертификаты [ Редактировать ]
В пятницу, 24 сентября, в мобильном приложении "Дия" стали доступны "желтые" коронавирусные сертификаты. Получить его могут те, кто прошел вакцинацию первой дозой от коронавируса.
На данный момент обновление с "желтым" сертификатом доступно для iOS.
"Желтый" COVID-сертификат будет действовать 120 дней или до получения второй дозы прививки.
Теперь в "Дия" можно получить желтый COVID-сертификат, если у вас есть первая доза прививки. Он будет действовать 120 дней или получения второй дозы. Это поможет в случае карантинных ограничений и для путешествий в некоторые страны.
Ранее мы писали о том, как под Днепром медик продавала поддельные COVID-сертификаты. Читайте также, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали по меньшей мере в 174 странах мира. Впервые он был обнаружен в Индии, регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции.
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