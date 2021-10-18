На портале "Дия" станут доступны три новые социальные услуги - получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц. Новые услуги заработают в ноябре этого года.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"В конце ноября мы запускаем возможность получить пенсии, то есть зарегистрироваться для того, чтобы получить пенсию. Также мы запускаем услугу, связанную с получением субсидий", - заявил министр.

Федоров также добавил, что на портале запустят услугу для внутренне перемещенных лиц, которым каждые полгода необходимо появляться в госорганах и подтверждать информацию для того, чтобы продолжать получать выплаты. Министр подчеркнул, что теперь это можно будет сделать онлайн в несколько кликов.

Читайте также, в мобильном приложении "Дия" стали доступны "желтые" коронавирусные сертификаты. Получить его могут те, кто прошел вакцинацию первой дозой от коронавируса, "желтый" COVID-сертификат будет действовать 120 дней или до получения второй дозы прививки.