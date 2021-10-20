"Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на том, чтобы проект бюджета на 2022 год был пересмотрен и стал социально ответственным. В нынешнем варианте главный финансовый документ страны обрекает людей на бедность. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил Сопредседатель ОП-ЗЖ Юрий Бойко.

"ОП-ЗЖ не будет голосовать за такой вариант бюджета. К сожалению, социальные показатели в бюджете практически не изменились. Не может быть такого, что реальный прожиточный минимум в стране примерно 4500 гривен, а в бюджете закладывается цифра 2600. А ведь к нему привязаны все социальные выплаты. И если нет реального прожиточного минимума – то это уже обман людей. Это ещё одна причина, почему мы не голосуем за представленный проект бюджета. ОП-ЗЖ требует, чтобы был учтен реальный прожиточный минимум, и к нему уже привязывали социальные выплаты", - заявил Юрий Бойко.

По словам народного депутата, фракция ОП-ЗЖ внесла примерно 200 замечаний к проекту бюджета, в которых предлагается увеличить социальные выплаты, расходы на поддержку экономики и регионов. А также в условиях эпидемии коронавируса критически важно обеспечить достойное финансирование медицины.

"Мы нашли источники, где взять дополнительные средства. А это примерно 150 млрд для выполнения всех необходимых социальных выплат. К сожалению, в проекте бюджета эти замечания так и не были учтены. Власть не прислушалась к конструктивным предложениям оппозиции встать на защиту простых людей, а вместо этого снова увеличивает финансирование силовиков. И соответственно - практически заморожены социальные выплаты", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что власть обещала перезапустить экономику, создать рабочие места и оказать поддержку бизнесу, а по факту расходы на прокуратуру превышают расходы на поддержку промышленности и топливно-энергетический комплекс.

Политик подчеркнул, что оппозиционные депутаты будут требовать исправления этой ситуации. Бюджет должен снова защищать и представлять интересы простых людей, а не силовых структур, как это происходит в последние годы, резюмировал Юрий Бойко.