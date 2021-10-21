Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны подняли вопрос дальнейшего развития сотрудничества стран.
Во время разговора Зеленский отметил символичность визита в Украину президента Израиля в октябре текущего года и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, в частности в рамках ООН.
Премьер-министр Израиля, со своей стороны, поблагодарил президента за принятие закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.
"Собеседники обсудили дальнейшие шаги с целью углубления украинско-израильского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", - пишет пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Зеленский летит на климатический саммит в Глазго.
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