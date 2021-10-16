Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить климатический саммит в шотландском Глазго - 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Об этом на брифинге заявил спикер главы государства Сергей Никифоров.

Обсуждение проблем климата и окружающей среды с участием мировых лидеров состоится в конце октября - начале ноября.

Готовится визит (Зеленского) на климатический саммит в конце октября. Единственное, что готовится визит и визит на 100% состоится - это разные вещи.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что глава государства в конце октября отправится с визитом в Соединенное Королевство.

В октябре 2020 года Владимир Зеленский с первой леди в ходе официального визита в Великобританию встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Прием состоялся в тронном зале Букингемского дворца - официальной резиденции британских монархов.

На днях в Лондоне задержали 35 климатических активистов, которые требуют от британского правительства утеплить 29 млн домов, чтобы лучше экономить энергию и уменьшить выбросы парниковых газов.

Напомним, что 14 октября, в День защитников Украины Владимир Зеленский посетил передовую на Донбассе.