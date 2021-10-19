Зеленский назвал США главным партнером Украины [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский назвал США партнером главным партнером в вопросе безопасности. Глава государства также поблагодарил своего американского коллегу - Джо Байдена - за выделенную военную помощь. Об этом сообщает телеканал "Дом".
Соединенные Штаты Америки сегодня для Украины в этот опасный момент, момент конфликта на Востоке страны, являются партнером номер один в сфере безопасности.
Кроме того, он попросил министра обороны США Ллойда Остина передать президенту Джо Байдену благодарность за постоянную поддержку Украины и территориальной целостности страны.
Главу Пентагона Зеленский просил передать Байдену благодарность за выделенную Украине военную помощь в размере 60 млн долларов.
Мы получили ту военную помощь, которую обсуждали во время моего визита (в США - ред.). Мы очень благодарны, наша армия очень благодарна за поддержку Соединенных Штатов Америки.
Ранее сообщалось, что Зеленский летит на климатический саммит в Глазго.
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