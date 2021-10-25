Хэллоуин-2021: идеи стильного маникюра [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Совсем скоро, 31 октября, во всем мире будут отмечать жуткий и загадочный праздник - Хэллоуин. Этот день ассоциируется со страхом, жутью и мистикой. Тем не менее обычно праздник проходит весело и неординарно.
Главной "фишкой" этого дня является соответствующий образ. Люди придумывают различные костюмы, делают жуткий макияж и прическу - все, чтобы выглядеть максимально "ужасающе" и соответствовать атмосфере праздника.
Мы предлагаем продумать свой образ на этот день до мелочей и сделать маникюр, который отлично дополнит ваш "лук".
Смотрите подборку стильных идей, как сделать ваши ногти яркими и необычными в этот день. А вы выбирайте понравившийся вариант и удивляйте окружающих креативом.
Ранее сообщалось, что в Украине появятся два новых праздника.
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