Совсем скоро, 31 октября, во всем мире будут отмечать жуткий и загадочный праздник - Хэллоуин. Этот день ассоциируется со страхом, жутью и мистикой. Тем не менее обычно праздник проходит весело и неординарно.

Главной "фишкой" этого дня является соответствующий образ. Люди придумывают различные костюмы, делают жуткий макияж и прическу - все, чтобы выглядеть максимально "ужасающе" и соответствовать атмосфере праздника.

Мы предлагаем продумать свой образ на этот день до мелочей и сделать маникюр, который отлично дополнит ваш "лук".

Смотрите подборку стильных идей, как сделать ваши ногти яркими и необычными в этот день. А вы выбирайте понравившийся вариант и удивляйте окружающих креативом.

Ранее сообщалось, что в Украине появятся два новых праздника.

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